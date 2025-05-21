Генсек НАТО заявил о необходимости военной помощи Украине параллельно переговорам о мире

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина должна получать западную военную помощь параллельно с переговорами о мире.

"И хотя мы подтвердили нашу полную поддержку неотложным усилиям по справедливому и надежному прекращению войны, мы должны продолжать обеспечивать украинцев ресурсами, необходимыми для самозащиты", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе после встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Генсек НАТО обсуждал с главой нидерландского правительства подготовку саммита организации 24-25 июня в Гааге и поддержку Украины.

Рютте, обращаясь к Схоофу, заявил: "Я горячо приветствую ваше обещание предоставить 3,5 млрд евро в поддержку Украины в 2026 году, а также 700 млн евро на закупку беспилотников. И ваше недавнее объявление о 100 млн евро в рамках комплексного пакета помощи НАТО для Украины также подчеркивает вашу непоколебимую приверженность суверенитету и безопасности Киева".

По словам главы НАТО, "это приоритет, который мы все разделяем".