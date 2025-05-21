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Страны ОТГ договорились активизировать усилия по сотрудничеству в оборонной промышленности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) по итогам неформального саммита в Будапеште договорились активизировать усилия для расширения многостороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Этот пункт указан в декларации, принятой по итогам неформального саммита, сообщается на сайте президента Азербайджана.

Декларация, подписанная президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, состоит из 71 пункта.

Члены ОТГ еще раз подтвердили свою приверженность продолжению совместных усилий в борьбе с терроризмом и всеми формами транснациональной организованной преступности, финансированием терроризма и киберпреступностью, создающими угрозы и вызовы миру и безопасности в регионе и за его пределами. В этом контексте высоко оценена конструктивная роль Турции в деле установления безопасности и стабильности в Сирии на основе ее территориальной целостности и единства, снятии введенных против нее санкций.

Страны ОТГ выразили глубокую обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе, еще раз подтвердили поддержку переговоров, направленных на окончательное и всеобъемлющее прекращение огня, освобождение заложников, заключенных и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу.

Кроме этого, приветствуется создание Рабочей группы ОТГ по вопросам, связанным с Афганистаном.

В декларации поддерживается предложение о значительном увеличении бюджета Секретариата ОТГ, подчеркивается важность начала проектной деятельности Тюркского инвестиционного фонда, созданного в качестве первого совместного финансового института ОТГ.

"Руководствуясь принципами "Тюркского Зеленого видения", еще раз подтверждается приверженность устойчивому зеленому развитию в деле борьбы с изменением климата и в сфере охраны окружающей среды, отмечается важность содействия развитию оборудования и технологий зеленой энергии, климатоустойчивой инфраструктуры, энергоэффективности и рационального управления отходами. Отмечена важность развития коридоров зеленой энергии вдоль всего региона, приветствуются прогресс в реализации проектов по выработке и передаче зеленой энергии, вступление в силу Соглашения между правительствами стран-членов ОТГ о создании упрощенного таможенного коридора", - подчеркивается в информации.

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