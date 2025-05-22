Что случилось этой ночью: четверг, 22 мая
Массовый налет беспилотников на регионы РФ, "Тоттенхэм" выиграл лигу Европы, Трамп упрекает Рамафосу в геноциде белых фермеров
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- За ночь на подлете к Москве было сбито 26 БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин.
- Два человека получили легкие ранения из-за непрекращающегося налета дронов на Тульскую область. Также в результате падения обломков были повреждены здания в Туле.
- Главкомом Сухопутных войск РФ назначен генерал Мордвичев. Ранее он командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
- "Тоттенхэм" победил МЮ и выиграл Лигу Европы УЕФА. Это третий кубок УЕФА в истории клуба.
- Ярославский "Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Главного тренера лично поздравил Владимир Путин.
- Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР. В итоге, южноафриканский лидер уверил, что обеспокоенность Трампа услышана.
- Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам. Однако он подчеркнул, что США рассматривают новые санкции против РФ, если прекращения огня не удастся достичь.
- Двое сотрудников посольства Израиля убиты у здания еврейского музея в Вашингтоне. Убийца во время задержания призывал "освободить Палестину".