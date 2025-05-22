Что случилось этой ночью: четверг, 22 мая

Массовый налет беспилотников на регионы РФ, "Тоттенхэм" выиграл лигу Европы, Трамп упрекает Рамафосу в геноциде белых фермеров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- За ночь на подлете к Москве было сбито 26 БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Два человека получили легкие ранения из-за непрекращающегося налета дронов на Тульскую область. Также в результате падения обломков были повреждены здания в Туле.

- Главкомом Сухопутных войск РФ назначен генерал Мордвичев. Ранее он командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.

- "Тоттенхэм" победил МЮ и выиграл Лигу Европы УЕФА. Это третий кубок УЕФА в истории клуба.

- Ярославский "Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Главного тренера лично поздравил Владимир Путин.

- Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР. В итоге, южноафриканский лидер уверил, что обеспокоенность Трампа услышана.

- Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам. Однако он подчеркнул, что США рассматривают новые санкции против РФ, если прекращения огня не удастся достичь.

- Двое сотрудников посольства Израиля убиты у здания еврейского музея в Вашингтоне. Убийца во время задержания призывал "освободить Палестину".