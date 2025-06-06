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Литва построит крупный военный городок на побережье Балтики

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Литвы объявило о начале подготовки к строительству военного городка на побережье Балтийского моря, предназначенного для размещения военнослужащих национальной дивизии и НАТО.

"В военном городке Кайряй будут размещены около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Литвы, поэтому проект внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности. Этот военный городок обеспечит необходимую инфраструктуру для формирующейся национальной дивизии, которая станет основной маневренной единицей в случае войны", - сообщила через пресс-службу глава Минобороны Довиле Шакалене.

"Эта инфраструктура также будет способствовать интеграции союзных войск НАТО в Литве", - добавила она.

Из госбюджета Литвы на проект выделяется 520 млн евро, он будет полностью реализован до 2030 года. В Минобороны характеризуют строительство, как "один из крупнейших проектов военной инфраструктуры в истории независимой Литвы".

Военный городок Кайряй займет площадь около 80 гектаров. В комплекс войдут жилые здания, административные объекты, спортивно-рекреационная инфраструктура, складские и технические строения, транспортные и вертолетные площадки.

Литва Минобороны НАТО Балтийское море Кайряй Довиле Шакалене
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