В Гамбурге на вокзале человек напал с ножом на окружающих

Ранены не менее 8 человек, подозреваемый задержан

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Гамбурге на железнодорожном вокзале было совершено вооруженное нападение, ножевые ранения получили не менее восьми человек.

По ее данным, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Bild со ссылкой на уточненные данные полиции сообщает о 12 пострадавших, из которых тяжело ранены трое.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, предполагается, что он действовал в одиночку. Bild утверждает, что задержана женщина.

На месте проводится крупная полицейская операция.