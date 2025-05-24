Трамп подписал указы, направленные на развитие атомной энергетики США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указы, направленные на четырехкратное увеличение внутреннего производства атомной энергии в течение следующих 25 лет.

"Способствовать расширению мощностей американской ядерной энергетики примерно со 100 ГВт в 2024 году до 400 ГВт к 2050 году", - говорится в одном из указов, которые публикует Белый дом.

Отмечается, что "атомная энергетика может избавить Америку от зависимости от геополитических соперников".

В одном из указов Трамп отмечает, что стандарты радиационной безопасности Комиссии по ядерному регулированию (NRC) являются слишком строгими.

"NRC использует модели безопасности, которые предполагают, что безопасного порога радиационного облучения не существует и что вред прямо пропорционален степени облучения", - говорится в документе.

"Начиная с сегодняшнего дня, моя администрация начнет реформировать NRC, включая его структуру, персонал, нормативные акты и основные операции. Поступая таким образом, мы обеспечим прочное доминирование Америки на мировом рынке атомной энергии", - отмечается в указе.

В одном из указов Трамп ставит цель построить 10 новых крупных ядерных реакторов к 2030 году.

"Для максимального увеличения скорости и масштабов ввода новых ядерных мощностей Министерство энергетики должно уделить приоритетное внимание работе с атомной энергетической промышленностью, чтобы обеспечить увеличение мощности существующих ядерных реакторов на 5 ГВт и к 2030 году построить 10 новых крупных реакторов", - говорится в тексте документа.