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Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 110 дронов ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что 110 украинских дронов сбиты и перехвачены с 00:00 до 07:00 по московскому времени, в том числе 13 - над столичным регионом.

Шестнадцать дронов нейтрализованы над Тульской областью, по 14 - над Брянской и Калужской областями, 13 - над Тверской областью, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По 10 украинских беспилотников сбиты и перехвачены над Белгородской и Курской областями, восемь - над Орловской, семь - над Крымом, два - над Смоленской областью, по одному - над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что с 20:00 субботы до 00:00 воскресенья были нейтрализованы 95 украинских беспилотников.

Минобороны РФ Смоленская область Тверская область Тульская область
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