Землетрясение произошло на Алтае

Толчки ощущались в Горно-Алтайске

Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в республике Алтай. Архивное фото. Фото: Алексей Ефимов/РИА Новости

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по региону.

"Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска", - говорится в сообщении.

В пятидесятикилометровую зону попали десять населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ.

В телефонном режиме информация о сейсмособытие уточнена у дежурных служб Кош-Агачского, Улаганского районов. По информации от ЕДДС Кош-Агачского и Улаганского районов, глав сельских поселений, погибших и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, социально-значимые объекты не пострадали.