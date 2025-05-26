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Австралийская ИТ-компания WiseTech купит американскую E2open за $2,1 млрд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Австралийский разработчик ПО для логистической отрасли WiseTech Global Ltd. приобретает американского конкурента E2open Parent Holdings Inc. за $2,1 млрд.

Как говорится в сообщении E2open, ее акционеры получат $3,3 за акцию, что предусматривает премию в 28% к котировкам на закрытие торгов в минувшую пятницу.

Сделку единогласно одобрил совет директоров E2open и держатели большинства акций компании. Ожидается, что она будет закрыта во второй половине 2025 года. После этого акции E2open перестанут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, сама компания продолжит работать как самостоятельный бизнес.

E2open разрабатывает ПО для управления цепочками поставок.

Акции WiseTech растут на 5,4% на торгах в Сиднее в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 12,9%.

WiseTech E2open E2open Parent Holdings
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