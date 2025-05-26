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В ЕК пока не готовы назвать размер будущего нового ограничения на цену нефти РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новый санкционный потолок цен на российскую нефть должен быть ниже $60 за баррель, но его точный уровень пока называть рано, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы предпочитаем, чтобы потолок был ниже нынешнего. Сейчас это $60 за баррель. Нужно, чтобы была некая меньшая цена. Только когда будет согласовано предложение, мы сможем рассуждать об этом новом потолке. Вот почему я вам не подтверждаю, что потолок будет составлять $50 за баррель", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбы журналистов подтвердить сообщения в СМИ, что ЕК предложила своим партнерам по G7 понизить ожидаемый в 18 санкционном пакете новый потолок цен на нефть из РФ до $50.

"Я могу подтвердить, что это обсуждалось в контексте совещания министров финансов стран G7. Как я поняла, не только ЕС пожелал затронуть эту тему, но и другие партнеры по G7 тоже, что является хорошим знаком. Это показывает, что другие тоже думают о такой возможности. И, конечно, этот потолок должен быть ниже существующего в $60", - объяснила Пинью.

На вопрос, придерживаются ли такой позиции США, она ответила, что не знает, какие именно страны поддержали понижение потолка цен на российскую нефть. "И я не могу вам сказать точно, какой будет цена, так как в данный момент речь идет о предложении", - сказала представитель ЕК.

ЕК Еврокомиссия
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