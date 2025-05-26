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Макрон, Мерц и Туск обвинили Тбилиси в действиях, ведущих к "демократическому регрессу"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Веймарского треугольника" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили с Днем независимости грузинский народ и осудили действия правительства Грузии.

В совместном поздравлении, распространенном в понедельник посольством Франции, говорится, что лидеры трех европейских стран выражают поддержку демократическим устремлениям грузинского народа.

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"Эти устремления отражают желание грузинского народа стать частью европейской семьи. Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу и нападения на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство", - говорится в совместном заявлении, в котором содержится призыв к грузинскому правительству восстановить диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Страны Евросоюза, несмотря на победу в парламентских выборах в октябре прошлого года правящей партии "Грузинская мечта", не признали легитимность избранных властей, заявляя, что выборы были сфальсифицированы. Между тем ни одного факта фальсификации выборов так и не было приведено.

Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Дональд Туск Грузия Грузинская мечта
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