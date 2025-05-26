Макрон, Мерц и Туск обвинили Тбилиси в действиях, ведущих к "демократическому регрессу"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Веймарского треугольника" президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили с Днем независимости грузинский народ и осудили действия правительства Грузии.

В совместном поздравлении, распространенном в понедельник посольством Франции, говорится, что лидеры трех европейских стран выражают поддержку демократическим устремлениям грузинского народа.

"Эти устремления отражают желание грузинского народа стать частью европейской семьи. Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу и нападения на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство", - говорится в совместном заявлении, в котором содержится призыв к грузинскому правительству восстановить диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Страны Евросоюза, несмотря на победу в парламентских выборах в октябре прошлого года правящей партии "Грузинская мечта", не признали легитимность избранных властей, заявляя, что выборы были сфальсифицированы. Между тем ни одного факта фальсификации выборов так и не было приведено.