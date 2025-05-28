Премьер Грузии Кобахидзе заявляет о готовности страны к стратегическому партнерству с США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет, что поздравительное письмо в связи с Днем независимости Грузии от президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Михаилу Кавелашвили, очень ценно для грузинского народа и избранных им властей.

"Письмо президента Трампа имеет для нас очень большую ценность, и за это поздравление грузинского народа (с Днем независимости - ИФ) я хочу поблагодарить его", - заявил в эфире Первого телеканала Грузии Кобахидзе.

"Мы готовы возобновить с Соединенными Штатами стратегическое партнерство с чистого листа с конкретной дорожной картой", - сказал Кобахидзе.

Ранее во вторник Кобахидзе выразил определенное недовольство безадресным поздравлением с Днем независимости Грузии от имени госсекретаря США Марко Рубио.

"Со стороны Госдепартамента это поздравление было направлено без адресата. На торжественных мероприятиях в Тбилиси не было и посла США. Конечно, это неправильный подход", - сказал Кобахидзе журналистам.