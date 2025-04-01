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Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "Акт о регистрации иностранных агентов", который, по оценке его авторов, является аналогом американского закона FARA.

Председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе, один из авторов документа, заявил журналистам, что новый закон об иноагентах в отличие от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в реестре Минюста Грузии.

"Статья в новом законе об уголовном преследовании станет профилактической мерой для организаций, уклоняющихся от регистрации, и им придется объяснить общественности, откуда берутся миллионные средства и на что они тратятся", - сказал депутат.

По заявлениям представителей правящей партии "Грузинская мечта", наиболее крупные грузинские неправительственные организации, получавшие средства от американских и европейских фондов в условиях действовавшего закона об иноагентах, отказались от регистрации, а несколько из них перерегистрировались в Эстонии, надеясь уйти от требований грузинского законодательства.

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили заявлял, что примерно из 600 НПО, получающих в Грузии иностранное финансирование, 136 организаций отказались регистрироваться в реестре Минюста. При этом он отметил, что в республике зарегистрированы более 30 тысяч некоммерческих организаций, из которых около 25 тысяч в течение нескольких лет бездействуют.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 1 августа 2024 года. Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Закон вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.

Грузинская мечта Минюст Шалва Папуашвили Грузия Арчил Гордуладзе США
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