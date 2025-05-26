Трамп заявил странам ЕС, что США дистанцируются от разрешения украинского конфликта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширением санкций, сообщает в понедельник журнал The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Я не участвую", - по сути, так сказал Трамп", - приводит NYT слова чиновника, знакомого с деталями беседы Трампа с европейскими лидерами на прошлой неделе.

Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жёсткие санкции.

На прошлой неделе портал Axios сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии и главой Еврокомиссии заявил, что США не будут вовлечены в переговоры Москвы и Киева. Кроме того, он выступил против идеи введения санкций в отношении России в настоящий момент.

Днем ранее тогда состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я её оцениваю высоко", - сказал Путин. Трамп тоже отметил, что "переговоры прошли очень хорошо".

Трамп сообщал, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. Кроме того, он утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира и доверяет ли он российскому президенту.