Кремль объяснил эмоциональной перегрузкой высказывания Трампа о Путине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принимает решения в интересах безопасности страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи высказанным президентом США Дональдом Трампом недовольством действиями Путина.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия - это очень важное достижение, и мы, действительно, признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса, это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем, президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он по их просьбе прокомментировал высказывания Трампа, который в соцсетях высказал недовольство последними действиями президента РФ.

По словам Пескова, "все были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы".

"Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, они, фактически, стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории РФ, по крупным городам, по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры, и президент Путин делает то, что должен для обеспечения безопасности России", - сказал Песков.