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Генпрокуратура готова помогать укреплять взаимодействие между оборонными ведомствами РФ и Камбоджи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился в Пномпене с председателем сената Камбоджи Хун Сеном, передает корреспондент "Интерфакса".

"Хочу также вас проинформировать, что в нашей компетенции обеспечение законности в Вооруженных Силах Российской Федерации и оборонно-промышленном комплексе. Со своей стороны готовы принимать участие в укреплении партнерских отношений и по линии оборонных ведомств", - сказал Краснов.

Генпрокурор выразил уверенность, что все договоренности по итогам его визита в Камбоджу будут способствовать укреплению правоохранительного потенциала двух стран, их дальнейшему сотрудничеству в целом.

"Мне приятно отметить, что взаимодействие наших правоохранительных органов в сфере противодействия транснациональной организованной преступности, в том числе в цифровой среде, коррупции и другим современным вызовам находится на подъеме", - отметил Краснов.

По его словам, российские прокуроры совместно с камбоджийскими коллегами уже провели большое количество встреч.

"Основные темы касаются планов по развитию сотрудничества с компетентными органами Королевства, в том числе в части совместной работы в международных форматах, организации мероприятий по обмену передовым опытом прокурорской и надзорной деятельности, в научно-образовательной сфере", - сказал Краснов.

Генпрокуратура Игорь Краснов РФ Камбоджа
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