Поиск

Задержан бизнесмен Бачиашвили, заочно осужденный в Грузии за хищение биткоинов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен, гражданин Грузии и России Георгий Бачиашвили, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола, задержан сотрудниками грузинской Службы госбезопасности (СГБ), сообщает во вторник служба.

По данным СГБ, он был задержан на территории "зеленой зоны" грузинской границы между Красным мостом и Садахло. Бизнесмену предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

Тбилисский городской суд в мае заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам тюрьмы за хищение около 9 тыс. биткоинов и отмывание денег. Ранее Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, созданный бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

Судебное разбирательство по делу Бачиашвили проходило с 2023 года. По решению суда он оставался на свободе после уплаты крупного залога.

В марте этого года Бачиашвили незаконно покинул Грузию в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле, и переправился в Армению.

В ходе судебного разбирательства Бачиашвили заявил, что является жертвой политического преследования со стороны Иванишвили и правящей партии "Грузинская мечта".

Так называемый "красный циркуляр" Интерпола подразумевает, что все страны-участницы организации должны принять меры для задержания разыскиваемого человека.

Грузия Георгий Бачиашвили биткойн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 27 мая

Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Лукашенко и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово

Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово

Что произошло за день: понедельник, 26 мая

На саммите НАТО могут принять требование для стран альянса тратить на оборону 5% ВВП

Еврокомиссия может оштрафовать Shein за практики, нарушающие права потребителей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6432 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });