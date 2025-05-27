Задержан бизнесмен Бачиашвили, заочно осужденный в Грузии за хищение биткоинов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен, гражданин Грузии и России Георгий Бачиашвили, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола, задержан сотрудниками грузинской Службы госбезопасности (СГБ), сообщает во вторник служба.

По данным СГБ, он был задержан на территории "зеленой зоны" грузинской границы между Красным мостом и Садахло. Бизнесмену предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

Тбилисский городской суд в мае заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам тюрьмы за хищение около 9 тыс. биткоинов и отмывание денег. Ранее Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, созданный бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

Судебное разбирательство по делу Бачиашвили проходило с 2023 года. По решению суда он оставался на свободе после уплаты крупного залога.

В марте этого года Бачиашвили незаконно покинул Грузию в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле, и переправился в Армению.

В ходе судебного разбирательства Бачиашвили заявил, что является жертвой политического преследования со стороны Иванишвили и правящей партии "Грузинская мечта".

Так называемый "красный циркуляр" Интерпола подразумевает, что все страны-участницы организации должны принять меры для задержания разыскиваемого человека.