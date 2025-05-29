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Задержанный в Грузии бизнесмен Бачиашвили заявил о своем похищении из другой страны

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Георгий Бачиашвили, о задержании которого на этой неделе сообщала СГБ Грузии, на суде потребовал возбудить уголовное дело в связи со своим похищением 24 мая в одной из зарубежных стран.

"Против меня представителями грузинских властей было совершено международное преступление. 24 мая в одной из стран меня похитили бандиты, два дня возили на автомобиле с завязанными глазами, погрузили на самолет грузинской авиакомпании Airzena и доставили в Грузию. Я требую возбуждения уголовного дела по факту моего похищения", - сказал Бачиашвили на процессе в Тбилисском городском суде.

Во вторник Служба госбезопасности Грузии (СГБ) распространила информацию о задержании Бачиашвили на территории зеленой зоны грузинской границы между Красным мостом и Садахло. Бизнесмену было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

Ранее в мае Тбилисский городской суд заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам тюрьмы за хищение около 9 тыс. биткоинов и отмывание денег. Обладателем крупного состояние Бачиашвили стал, являясь руководителем Фонда соинвестирования, созданного бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

Судебное разбирательство по делу Бачиашвили проходило с 2023 года, он по решению суда оставался на свободе после уплаты крупного залога. В марте этого года Бачиашвили незаконно покинул Грузию в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле.

Грузия Георгий Бачиашвили
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