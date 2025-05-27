В Минске рассказали подробности задержания похитившего дочь россиянина

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Госпогранкомите Белоруссии рассказали подробности задержания в аэропорту Минска гражданина России, который похитил свою дочь и пытался вывезти ее в ОАЭ.

Мужчину задержали в ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса "Минск-Дубай", с ним находилась девочка. Их документы вызвали подозрения: после проверки выяснилось, что документы были частично поддельными - страницы с установочными данными оказались заменены.

В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишён родительских прав и не мог проживать с ребёнком на законных основаниях. После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через Белоруссию.

Девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери, сам мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин, а за использование поддельных документов - ограничение свободы на срок до двух лет.

