Поиск

Продажи автомобилей в Евросоюзе в I полугодии снизились на 1,9%

Продажи Tesla упали на 39,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза в первом полугодии 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей сократилось на 1,9% - до 5,577 млн с 5,684 млн годом ранее, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В том числе продажи в Германии уменьшились на 4,7%, в Италии - на 3,6%, во Франции - на 7,9%, в то время как в Испании был зафиксирован подъем на 13,9%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (Евросоюз плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) сократилось на 0,9% - до 6,815 млн. В Великобритании продажи повысились на 3,5% и достигли 1,04 млн машин.

Реализация электромобилей в ЕС в январе-июне увеличилась на 22% - до 869,27 тысячи.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе сократились на 7,8%, Stellantis - на 16,1%, Renault - на 0,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличил реализацию на 11,6%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 2%.

Продажи японской Toyota Group уменьшились на 11%, южнокорейской Hyundai Group - на 11,8%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в Евросоюзе в первом полугодии 20,35 тыс. машин, что на 39,5% меньше, чем годом ранее.

В июне продажи автомобилей в ЕС сократились на 7,3% и составили 1,01 млн. При этом число регистраций электромобилей выросло на 7,8% - до 168,49 тысячи.

ACEA Tesla Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области из-за атаки дронов загорелся свиноводческий комплекс "Мираторга"

ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки на прежних уровнях

ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки на прежних уровнях

Рубль ускорил падение в паре с юанем, опустившись до минимумов за два месяца

Рубль ускорил падение в паре с юанем, опустившись до минимумов за два месяца

Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6808 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2309 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });