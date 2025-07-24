Продажи автомобилей в Евросоюзе в I полугодии снизились на 1,9%

Продажи Tesla упали на 39,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза в первом полугодии 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей сократилось на 1,9% - до 5,577 млн с 5,684 млн годом ранее, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В том числе продажи в Германии уменьшились на 4,7%, в Италии - на 3,6%, во Франции - на 7,9%, в то время как в Испании был зафиксирован подъем на 13,9%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (Евросоюз плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) сократилось на 0,9% - до 6,815 млн. В Великобритании продажи повысились на 3,5% и достигли 1,04 млн машин.

Реализация электромобилей в ЕС в январе-июне увеличилась на 22% - до 869,27 тысячи.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе сократились на 7,8%, Stellantis - на 16,1%, Renault - на 0,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличил реализацию на 11,6%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 2%.

Продажи японской Toyota Group уменьшились на 11%, южнокорейской Hyundai Group - на 11,8%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в Евросоюзе в первом полугодии 20,35 тыс. машин, что на 39,5% меньше, чем годом ранее.

В июне продажи автомобилей в ЕС сократились на 7,3% и составили 1,01 млн. При этом число регистраций электромобилей выросло на 7,8% - до 168,49 тысячи.