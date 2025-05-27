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Министры финансов G7 по просьбе США не стали упоминать "потолок" цен на нефть из РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы Центробанков стран G7 по итогам встречи в канадском городе Банф на прошлой неделе по инициативе США не стали упоминать в итоговом заявлении возможность понижения "потолка" цен на российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"По словам трех официальных лиц, ознакомленных с ходом встречи, Канада предложила внести в совместное заявление упоминание о понижении "потолка" цен на российскую нефть. (...) По просьбе главы Минфина США Скотта Бессента упоминание не внесли", - пишет FT.

Источники газеты отмечают, что "ЕС и европейские члены G7 – Франция, Германия, Италия и Великобритания – выступали за внесение" этого пункта в совместное заявление.

Встреча проходила 20-22 мая.


G7 США РФ ЕС Скотт Бессент нефть
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