Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет экстренно сел в казахстанском Актобе

Лайнер совершил внеплановую посадку из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась еще до приземления

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Самолет рейса Екатеринбург-Сочи экстренно приземлился в аэропорту казахстанского Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актобе имени Алии Молдагуловой.

"Причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом NWS504, экстренно приземлился в аэропорту в 12:40 по времени Актобе (10:40 по Москве).

В сообщении уточняется, что по данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.