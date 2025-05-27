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Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале 2025 г.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $1,7 трлн, сообщает во вторник Всемирная организация туризма при ООН - UN Tourism.

"Мы наблюдаем значительный рост доходов от туризма по многим направлениям в начале 2025 года. Средние расходы на международную поездку в 2024 году составили 1170 долларов США, что почти на 20% выше среднего показателя до пандемии в $1 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, Испания, вторая страна по турпотоку в мире, сообщила о росте доходов от труизма на 9% за первые два месяца 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В Южном Средиземноморье Европы хорошие результаты в первом квартале продемонстрировали Турция (+7%), Греция, Италия и Португалия (во всех трех странах рост составил 4%). Франция зафиксировала рост доходов от международного туризма на 6%, Норвегия - на 20%, а Дания - на 11%.

По данным UN Tourism, еще более заметным был рост поступлений от туризма в Азии. Так, в Японии в первом квартале он составил 34%, в Непале - 18%, в Южной Корее и Монголии - по 14%.

Соединенные Штаты, имеющие самые высокие доходы от туризма в мире, сообщили о росте показателя на 3% в январе-марте 2025 года.

"Пересмотренные данные показывают, что общие доходы от экспорта международного туризма (доходы и пассажирские перевозки) выросли на 11% (в реальном выражении) и достигли рекордных 2 трлн долларов США в 2024 году, что примерно на 15% выше допандемийного уровня. Это около 6% от общего объема мирового экспорта товаров и услуг и 23% от мировой торговли услугами", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в UN Tourism, рост поступлений от международного туризма в 2024 году связан с ростом расходов на зарубежные турпоездки в Великобритании (+16% по сравнению с 2023 годом), Канаде (+13%), США (+12%), Австралии (+8%) и Франции (+7%). Путешественники из Китая, крупнейшей по расходам на зарубежный туризм страны в мире, потратили в 2024 году за рубежом на 30% больше, чем годом ранее, и на 3% больше, чем до пандемии.

О росте расходов на турпоездки сообщили также Саудовская Аравия (+17%), Испания (+14%), Бельгия (+14%), Нидерланды (+13%) и Австрия (+11%).

UN Tourism
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