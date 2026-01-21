Совокупные доходы от международного туризма выросли в 2025 году до $1,9 трлн

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доходы от международного туризма в мире, по предварительным оценкам, выросли до $1,9 трлн в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее, следует из данных Туристской организации ООН.

"Ежемесячные данные показывают высокие расходы туристов в течение всего 2025 года. По предварительным оценкам, доходы от международного туризма в мире составили $1,9 трлн, что на 5% больше, чем в 2024 году. Общий объем доходов от экспорта туристических услуг, включая пассажирские перевозки, оценивается в $2,2 трлн", - сообщает организация.

Cреди стран, показавших устойчивый рост доходов в 2025 году, - Марокко (+19%), Южная Корея (+18%), Египет (+17%), Монголия (+15%), Япония (+14%), Латвия (+11%) и Маврикий (+10%). Выросли также доходы от туризма в Великобритании и Франции (в обеих на 9%), Испании (+7%) и Турции (+6%).

Параллельно выросли расходы на поездки за рубеж в США (+8%), Франции (+4%), Испании (+16%) и Республике Корее (+10%).