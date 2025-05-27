Китай рассчитывает в этом году на допандемийный турпоток из РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Почти 1,6 млн российских туристов посетили Китай в 2024 году, по итогам 2025 года в стране ожидают максимально приблизиться к результатам допандемийного 2019 года, когда в КНР побывали более 2,3 млн россиян, сообщила глава Национального туристического офиса КНР в Москве Ван Жуй.

"В прошлом году российский турпоток достиг отметки в 1 млн 586 тысяч визитов, продемонстрировав рост более чем в два раза (734 тыс. россиян в 2023 году). Учитывая текущую динамику спроса, не исключаем, что по итогам 2025 года Китай сможет максимально приблизиться к результатам успешного 2019 года, когда в нашей стране побывало 2 млн 334 тыс. граждан РФ", - рассказала она в интервью Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметила Ван Жуй, самое популярное у российских туристов направление в Китае - Хайнань - прогнозирует прибытие более 300 тыс. путешественников из РФ в 2025 году. Это на 80% больше, чем годом ранее.

"Потенциал российского рынка достаточно большой. Здесь я говорю и о расширении авиаперевозки, и о лояльной визовой политике, и об увеличении туристических предложений, как самого Китая, так и российских туроператоров. Только на остров Хайнань сейчас выполняется более 10 прямых рейсов в неделю из России, это значительно больше, чем годом ранее", - пояснила она.

По словам главы Национального турофиса КНР в Москве, помимо Хайнаня, российские туристы активно путешествуют в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гуйлинь, национальный парк Чжанцзяцзе со своими известными на весь мир "горами Аватар". Востребованы и комбинации всех этих регионов.

Как отметила Ван Жуй, среди россиян растет спрос и на поездки в малознакомые туристам регионы и города Китая – Чэнду, Сиань, Лоян, Сучжоу, немассовые пляжные курорты – Циндао, Далянь, Бэйдайхэ и др.