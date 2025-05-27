Объем авиаперевозок между Россией и Китаем вырос за год на 57%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2025 года между Россией и Китаем было выполнено 1903 авиарейса, это на 57% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциации туроператоров России глава Национального туристического офиса КНР в Москве Ван Жуй.

"Рейсов между Китаем и Россией становится больше. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. Прямые рейсы выполняются из 20 городов Китая в 14 городов России - от Москвы до Владивостока", - сказала она.

Регулярные рейсы выполняют как российские авиакомпании, так и китайские. Этим летом China Southern Airlines с 3 августа планирует изменить по средам и воскресеньям рейсы Гуанчжоу-Москва на Гуанчжоу-Ухань-Москва. С 1 июля по 31 августа China Southern также будет летать по новому маршруту Харбин-Владивосток. У Air China с июля будет новый рейс Шанхай-Владивосток. Sichuan Airlines планирует увеличить число еженедельных рейсов Чэнду - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург.

Ван Жуй напомнила, что сейчас путешествовать между Россией и Китаем очень комфортно из-за лояльной визовой политики стран.

С 1 августа 2023 года возобновлен механизм взаимных групповых безвизовых поездок.

Также туристам можно приехать без визы в Китай и в рамках безвизового транзита, условия которого смягчили в декабре 2024 года. Был увеличен срок пребывания с 72 часов и 144 часов до 240 часов (10 дней) и расширена география его действия за счет добавления 21 новых портов въезда и выезда. Граждане 54 стран могут въехать через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях (автономных районах и городах).