Поиск

Объем авиаперевозок между Россией и Китаем вырос за год на 57%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2025 года между Россией и Китаем было выполнено 1903 авиарейса, это на 57% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциации туроператоров России глава Национального туристического офиса КНР в Москве Ван Жуй.

"Рейсов между Китаем и Россией становится больше. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. Прямые рейсы выполняются из 20 городов Китая в 14 городов России - от Москвы до Владивостока", - сказала она.

Регулярные рейсы выполняют как российские авиакомпании, так и китайские. Этим летом China Southern Airlines с 3 августа планирует изменить по средам и воскресеньям рейсы Гуанчжоу-Москва на Гуанчжоу-Ухань-Москва. С 1 июля по 31 августа China Southern также будет летать по новому маршруту Харбин-Владивосток. У Air China с июля будет новый рейс Шанхай-Владивосток. Sichuan Airlines планирует увеличить число еженедельных рейсов Чэнду - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург.

Ван Жуй напомнила, что сейчас путешествовать между Россией и Китаем очень комфортно из-за лояльной визовой политики стран.

С 1 августа 2023 года возобновлен механизм взаимных групповых безвизовых поездок.

Также туристам можно приехать без визы в Китай и в рамках безвизового транзита, условия которого смягчили в декабре 2024 года. Был увеличен срок пребывания с 72 часов и 144 часов до 240 часов (10 дней) и расширена география его действия за счет добавления 21 новых портов въезда и выезда. Граждане 54 стран могут въехать через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях (автономных районах и городах).

Air China Китай Sichuan Airlines China Southern Ван Жуй АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Кремль предостерег Европу от попыток создать неопределенность для России с безопасностью

Каждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенников

Кремль считает серьезной эскалацией отмену ограничений на дальность вооружений для Украины

Проект закона о наказании для водителей за "лекарственное опьянение" принят в I чтении

Госдума приняла закон о запрете скрытых номеров и праве жаловаться на коллекторов

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

Балтфлот начал крупные учения с участием более 20 кораблей и 3 тыс. военных

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });