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Президент РФ и лидер Йемена обсудят перспективы развития отношений между странами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Москве проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.

Путин и аль-Алими, который посещает Россию с официальным визитом, как ожидается, обсудят перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.

Рашад Мухаммед аль-Алими возглавил совет в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о формировании нового органа на территориях, которые подконтрольны международно признанным властям.

Владимир Путин Йемен Рашад Мухаммед аль-Алими Абд Раббо Мансур Хади
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