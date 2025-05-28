Президент РФ и лидер Йемена обсудят перспективы развития отношений между странами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Москве проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.

Путин и аль-Алими, который посещает Россию с официальным визитом, как ожидается, обсудят перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.

Рашад Мухаммед аль-Алими возглавил совет в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о формировании нового органа на территориях, которые подконтрольны международно признанным властям.