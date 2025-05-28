Поиск

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Мексики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:31 по Москве в среду землетрясения находился в 416 км к западу от расположенного на побережье города Пуэрто-Вальярта.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

США Пуэрто-Вальярта Мексика Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Келлог считает, что Трамп говорит об ухудшении личных отношений с Путиным

Келлог считает, что Трамп говорит об ухудшении личных отношений с Путиным

Неудачей закончился тестовый полет лунного корабля Starship

Власти США приостанавливают собеседования для соискателей студенческих виз

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Что произошло за день: вторник, 27 мая

Трамп назвал своей заслугой, что РФ не столкнулась с "по-настоящему плохими вещами"

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });