Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Мексики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:31 по Москве в среду землетрясения находился в 416 км к западу от расположенного на побережье города Пуэрто-Вальярта.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.