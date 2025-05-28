Банк Японии за фингод увеличил убыток по гособлигациям втрое – до рекорда

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк Японии в завершившемся в марте финансовом году увеличил нереализованный убыток по японским гособлигациям до рекордных 28,625 трлн иен ($198,29 млрд) с 9,434 трлн иен годом ранее, говорится в его отчете.

По словам регулятора, это не влияет на его политику, поскольку он стремится держать бонды до погашения, что означает отсутствие перспективы реализации каких-либо убытков.

Банк Японии с прошлого года повышает процентные ставки, в результате чего растет доходность облигаций. На конец марта доходность десятилетних японских госбумаг составляла 1,485% против 0,725% годом ранее. Стоимость бондов меняется в противоположную сторону по сравнению с доходностью.

В минувшем фингоду японский ЦБ также зафиксировал нереализованную прибыль по ETF в размере 32,871 трлн иен.