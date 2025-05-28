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ЕС и ОАЭ приступили к переговорам по соглашению о свободной торговле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально начали переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле, сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК).

"Начало торговых переговоров между ЕС и ОАЭ является важной вехой. Теперь мы будем работать вместе, чтобы заключить сделку, которая может принести пользу нашим народам и предприятиям, сблизив нас в духе сотрудничества", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "такое соглашение поможет укрепить связи между ЕС и регионом Персидского залива, предложив новые возможности для предприятий ЕС и одновременно укрепив партнерство в областях, которые важны для граждан ЕС, таких как возобновляемые источники энергии и цифровые технологии".

Стороны впервые договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле 10 апреля.

В среду в Дубае член ЕК по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович и министр ОАЭ, ведающий внешней торговлей, Тани бин Ахмед Аль Зейуди "подтвердили стремление достичь коммерчески выгодного соглашения и согласовали "дорожную карту", при этом основная работа должна начаться уже в июне", сказано в коммюнике Еврокомиссии.

В документе отмечается, что первые встречи переговорных групп будут сосредоточены на снижении тарифов на товары и содействии услугам, цифровой торговле и инвестиционным потокам. Стороны также рассмотрят пути стимулирования торговли в стратегических секторах, таких как возобновляемые источники энергии, зеленый водород и критически важное сырье.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ОАЭ
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