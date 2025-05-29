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Лукашенко предложил запретить банковские переводы иностранным организаторам азартных игр

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами правительства предложил запретить банковские переводы в адрес иностранных организаторов азартных игр, а также игру в долг в игорных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Глава государства заявил о необходимости ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг", - сказано в сообщении.

"А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос. Хотелось бы знать, как предлагается решить этот вопрос. Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну", - заявил Лукашенко.

"При наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей... Есть опыт нашей работы по игорному бизнесу, и, исходя из этого опыта, давайте отрегулируем окончательно все правила. Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (игроман - ИФ) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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