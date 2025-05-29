Советник Трампа счел, что вердикт суда США по пошлинам удастся обжаловать

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ведущий экономический советник президента США Кевин Хассет читает, что судебные вердикты об отмене агрессивных пошлин будут отменены в апелляционном порядке.

Такое мнение он выразил в интервью Fox News после того, как коллегия американского Суда по международной торговле вынесла постановление о том, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, касающиеся введения пошлин.

"Я верю в то, что усилия администрации по использованию пошлин для обеспечения честной торговли вполне законны и вскоре будут возобновлены", - сказал Хассет.

При этом Хассет сослался на апелляцию, которая, по его мнению, будет удовлетворена.

"Ведь правда, власти других стран действительно вели с США плохую игру. Так что это время обсуждения того, что касается торговли", - отметил он.

По словам Хассета, "судьи, выступающие активистами, пытаются затормозить эти реально важные переговоры".

"Но есть меры, которые мы можем использовать прямо сейчас. Существуют разнообразные подходы, но на это уйдет месяца два, но мы не планируем заниматься этим прямо сейчас, поскольку мы абсолютно уверены, что это решение (судей) неверно", - отметил советник Трампа.

Ранее сообщалось, что введенные Трампом глобальные внешнеторговые пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом США.

"Коллегия Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение (...), поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - сообщил Bloomberg.

Агентство Associated Press отметило, что Трамп "поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей".

Агентство подчеркнуло, что президент "использовал пошлины в качестве переговорной дубинки в надежде заставить другие страны заключить соглашения, выгодные США, предполагая, что он сам просто установит пошлины, если условия будут неудовлетворительными".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки".

Он добавил, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". "Президент Трамп пообещал ставить Америку на первое место, и администрация намерена использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия", - добавил Десаи.

Трамп в апреле объявил в стране режим чрезвычайного положения, заявив, что "дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США".

По словам главы государства, "источник угрозы находится за пределами страны".