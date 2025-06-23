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В Грузии оппозиционер Джапаридзе получил 7 месяцев тюрьмы за отказ от дачи показаний спецкомиссии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд признал одного из лидеров оппозиции Зураба Джапаридзе виновным в невыполнении требований временной следственной парламентской комиссии и приговорил к семи месяцам лишения свободы.

Судья Джвебе Начкебия заявил в понедельник на процессе, что Джапаридзе также лишен права занимать любую государственную должность сроком на два года. Он обвиняется по статье 349 Уголовного кодекса, которая касается "невыполнения требований временной следственной парламентской комиссии".

В мае Джапаридзе отказался явиться на заседание следственной парламентской комиссии, заявив журналистам, что не признает ее полномочия.

22 мая оппозиционер был задержан в зале суда до существенного рассмотрения его дела.

Кроме Джапаридзе ранее были арестованы также по статье 349 УК другие лидеры оппозиции - Ираклий Окруашвили, Ника Мелия и Ника Гварамия, которые ожидают вынесения судебного приговора в ближайшее время.

Грузия Зураб Джапаридзе
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