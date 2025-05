Рынок акций США завершил сессию в плюсе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным ростом, трейдеры оценивали серию судебных решений, касающихся торговых пошлин.

Днем ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию, и это требование было удовлетворено. Апелляционный суд не обозначил, как долго действует его распоряжение о приостановке пошлин.

Ранее Белый дом заявил о готовности обратиться в Верховный суд США в пятницу, если действие решения Федерального суда по вопросам международной торговли, блокирующее пошлины на импорт, не будет приостановлено апелляционным судом.

В центре внимания инвесторов в четверг также оказалась встреча Трампа с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, состоявшаяся по инициативе президента.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ФРС, говорится, что Пауэлл на встрече с Трампом "не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий". Пауэлл также отметил, что Федрезерв будет принимать решения по монетарной политике "основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе".

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ходе встречи с Пауэллом настаивал на необходимости снижения базовой ставки Федрезервом. Президент считает, что ФРС делает ошибку, не опуская ставку, о чем и сказал Пауэллу, отметила Левитт.

По ее словам, Трамп с Пауэллом не обсуждали возможность смещения главы ФРС с его поста.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Boeing Co., подорожавшие на 3,3%. Авиаконцерн возобновит поставки самолетов в Китай в следующем месяце, заявил его главный исполнительный директор Келли Ортберг на мероприятии Bernstein в четверг.

Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги Nvidia Corp. (+3,2%). Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 фингода, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Кроме того, заметно подорожали акции Amgen Inc. (+1,9%), Chevron Corp. (+1,4%).

Бумаги HP Inc. подешевели на 8,3% по итогам торгов. Компания объявила о намерении поднять цены на некоторые продукты и ускорить перенос производства из Китая в связи с тарифным давлением. Глава HP Энрике Лорес отметил, что пошлины, введенные США, "оказались выше и затронули больше стран", чем ожидали в компании.

Рыночная стоимость Salesforce Inc. снизилась на 3,3%, несмотря на то, что поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами улучшил годовой прогноз выручки. В первом финквартале этот показатель вырос на 8% и превзошел ожидания рынка.

Капитализация Best Buy Co. упала на 7,3%. Чистая прибыль оператора сети магазинов электроники в минувшем квартале снизилась на 18%. Кроме того, Best Buy ухудшила годовые прогнозы выручки и скорректированной прибыли.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкий, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Кроме того, Минторг США пересмотрел оценку снижения американской экономики в первом квартале 2025 года до 0,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 117,03 пункта (0,28%) и составил 42215,73 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 23,62 пункта (0,4%) - до 5912,17 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 74,93 пункта (0,39%), составив 19175,87 пункта.