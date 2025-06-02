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Гутерриш призвал проверить информацию о гибели жителей Газы, направлявшихся за гумпомощью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник обратился с призывом проверить информацию о гибели и ранении жителей сектора Газа на пути в пункт раздачи гуманитарной помощи.

"Я призываю к немедленному независимому расследованию этих событий и привлечению виновных к ответственности", - говорится в заявлении Гутерриша.

Он добавил, что международное гуманитарное право требует от Израиля способствовать доставке гумпомощи населению сектора Газа.

Кроме того, Гутерриш снова призвал к перманентному прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников, добавив, что, по его мнению, "военного пути решения конфликта не существует".

Накануне в больнице в секторе Газа под управлением Красного Креста сообщили, что в воскресенье минимум 21 палестинец погиб и 175 получили ранения, когда они направлялись в пункт раздачи помощи. Однако в медицинском учреждении не уточнили, кто открыл по ним огонь.

Издание The Times of Israel сообщало, что гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation, распределяющий помощь, отчитался об отсутствии каких-либо чрезвычайных происшествий в тот день. В организации отметили, что информация о погибших и раненых - это "слухи, распространяемые движением ХАМАС и не соответствующие действительности".

Хроника 07 октября 2023 года – 02 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Антониу Гутерриш ООН сектор Газа Израиль
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