Рютте уверен, что в Европе сохранится существенное военное присутствие США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон точно сохранит существенное военное присутствие в Европе в долгосрочной перспективе, несмотря на стремление заниматься и другими частями света, заявил в понедельник генсек НАТО Марк Рютте.

"Я абсолютно уверен, что, в долгосрочной перспективе, в Европе будет существенное военное присутствие США, вместе с ядерным присутствием, ядерным зонтиком - высшим гарантом нашей свободы", - заявил Рютте на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в настоящий момент нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты могли бы снизить свое военное присутствие в Европе

При этом генсек подчеркнул, что США также должны думать о Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе, а потому со временем, пока Европа будет укреплять свой оборонный потенциал, Штаты могут начать больше сосредотачиваться на Азии.

Это заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ, согласно которым администрация Дональда Трампа хотела бы снизить военное присутствие в Европе, чтобы сконцентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе.