Саудовская Аравия из-за аномальной жары примет меры для помощи участникам хаджа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии задействуют около 250 тыс. сотрудников для помощи паломникам на фоне чрезвычайно жаркой погоды, ожидаемой во время хаджа на этой неделе, сообщает в понедельник газета Gulf News.

"Более 40 государственных организаций и 250 тыс. сотрудников привлечены для обеспечения необходимых условий для паломников", - сказал министр по делам хаджа Тауфик Аль-Рабия.

По его словам, власти планируют расширить затененные зоны, задействовать тысячи медиков и разместить сотни специализированных охлаждающих устройств.

Эти меры вызваны прогнозируемой жарой. По данным газеты, ожидается, что температура воздуха во время массового паломничества достигнет 40 градусов по Цельсию. Отмечается, что в прошлом году во время хаджа столбик термометра поднялся до 51,8 градуса по Цельсию, более 1,3 тыс. человек скончались из-за последствий жаркой погоды.

В этом году хадж пройдет с 4 по 9 июня. В Мекку уже прибыли около 1,5 млн человек.

Хадж - ежегодное паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. Оно совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Считается, что, хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин должен совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.