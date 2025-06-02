США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в вопросах энергобезопасности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в этом направлении, заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам "Бакинской энергетической недели".

Обращение Трампа зачитал главный советник госдепа Вятт Телке, оно опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Трамп отметил, что последние 30 лет "ознаменовались лидерством Азербайджана в энергетическом секторе региона и его приверженности глобальной энергетической безопасности".

"За последние 30 лет наши две страны, добились чрезвычайно продуктивного партнерства в углеводородном секторе. Мы разделяем мнение о том, что природный газ будет играть важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса на энергию в ближайшие десятилетия, и поддерживаем право каждой страны использовать свои ресурсы для собственного процветания. США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, которая делает это возможным. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в этой важной сфере. Вместе мы сможем добиться большей энергетической независимости, устойчивого развития и экономического роста в будущем", - отметил американский лидер.

Телке со своей стороны отметил, что Вашингтон и Баку на протяжении десятилетий поддерживают прочное партнерство в энергетическом секторе.

"Буквально в прошлом году мы отметили 30-ю годовщину подписания "Контракта века", который стал основой наших прочных двусторонних энергетических отношений. И от "Контракта века" до Южного газового коридора Азербайджан продемонстрировал лидирующую роль и дальновидность, утвердив себя в качестве важнейшего оплота энергетической безопасности в регионе и за его пределами. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего партнерства с Азербайджаном для продвижения наших общих интересов в раскрытии потенциала энергетического изобилия и обеспечении нашей будущей энергетической безопасности", - добавил представитель госдепа.