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Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в мае увеличились на 35,4% в годовом выражении, сообщается в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста замедлились по итогам двенадцатого месяца подряд и являются минимальными с ноября 2021 года. В апреле инфляция составляла 37,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное ослабление инфляции в прошлом месяце – до 36,1%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 32,9% (в апреле - на 36,1%), коммунальные услуги - на 67,4% (на 74,1%), одежда и обувь - на 14,1% (на 16,9%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах выросли на 36,9% (на 41,9%). Стоимость транспортных услуг повысилась на 24,6% (на 22,8%).

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в мае составила 35,4% в годовом выражении, что является самым низким показателем с декабря 2021 года, по сравнению с 37,1% в апреле.

Потребительские цены в Турции в мае увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца. Это самый незначительный прирост за последние пять месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 2%.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце повысились на 23,1% в годовом выражении и на 2,5% в помесячном, сообщил Turkstat. В апреле они поднялись соответственно на 22,5% и 2,8%.

Турция
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