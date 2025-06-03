Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акции Toyota Industries Corp. будут выкуплены девелоперской компанией Toyota Fudosan Co., возглавляемой председателем совета директоров Toyota Motor Corp. Акио Тоёдой.

Как говорится в сообщении Toyota Industries, Toyota Fudosan выкупит акции компании у Toyota Motor Corp., Aisin Corp., Denso Corp. и Toyota Tsusho Corp. В результате сделки Toyota Industries, выпускающая широкий ассортимент промышленных товаров и являющаяся поставщиком Toyota Motor, станет непубличной компанией.

Бумаги Toyota Industries будут проданы по цене 16300 иен, что на 11% ниже их стоимости на закрытие рынка в понедельник, говорится в сообщении Aisin.

В общей сложности на выкуп акций компании потребуется 4,7 трлн иен ($32,9 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Toyota Industries.

Взамен продающие компании выкупят собственные акции у Toyota Industries.

Сделка предполагает создание новой холдинговой компании для выкупа Toyota Industries. Toyota Fudosan инвестирует в холдинговую компанию 180 млрд иен, Toyota Motor – порядка 700 млрд иен, Акио Тоёда – 1 млрд иен.

Toyota Fudosan будет владеть 99,44% холдинговой компании, которой будет принадлежать 100% Toyota Industries, а владельцем остальной доли будет Тоёда.

Акции Toyota Industries подорожали на 0,8% по итогам торгов в Токио во вторник. Цена бумаг выросла более чем на 40% с момента появления в СМИ первых сообщений о ее возможном выкупе в конце апреля.

Toyota Industries была основана прадедом Акио Тоёды в 1890 году, Toyota Motor - его дедом в 1937 году. В настоящее время Toyota Motor является крупнейшим автопроизводителем в мире, ежегодно выпуская более 11 млн машин.

Toyota Motor владеет 24,2% Toyota Industries, а Toyota Fudosan - 5,32% компании. Между тем, Toyota Industries является владельцем порядка 9% Toyota Motor.