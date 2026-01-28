Elliott может подать предложение о выкупе акций Toyota Industries

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Elliott Investment Management рассматривает возможность подачи тендерного предложения на выкуп акций японского производителя промышленных товаров Toyota Industries, сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei.

Elliott является крупнейшим независимым инвестором Toyota Industries, на прошлой неделе он сообщил, что владеет 6,65% акций компании. По данным источников Nikkei, за последние дни его доля могла увеличиться.

В июне 2025 года девелоперская компания Toyota Fudosan Co., возглавляемая председателем совета директоров Toyota Motor Corp. Акио Тоёдой, сообщила о намерении выкупить акции Toyota Industries у Toyota Motor Corp., Aisin Corp., Denso Corp. и Toyota Tsusho Corp. по цене 16 300 иен ($106,8). В январе 2026 года компания улучшила предложение до 18 800 иен. В общей сложности на выкуп акций Toyota Industries потребуется 5,4 трлн иен ($35,4 млрд).

В результате сделки Toyota Industries, выпускающая широкий ассортимент промышленных товаров и являющаяся поставщиком Toyota Motor, станет непубличной компанией.

Elliott выступила против этой сделки, заявив что оно существенно недооценивает Toyota Industries. Анализ инвестора-активиста показывает, что чистая стоимость активов компании составляет более 26000 иен на акцию - это почти на 40% выше последнего предложения Toyota Fudosan.

Toyota Industries была основана прадедом Акио Тоёды в 1890 году, Toyota Motor - его дедом в 1937 году.