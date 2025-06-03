TotalEnergies купит в Великобритании проекты по солнечной генерации и аккумуляторам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies объявила о покупке у компании Low Carbon портфеля активов, реализующих проекты по солнечной генерации мощностью 350 МВт, а также двух проектов по хранению энергии на 85 МВт, сообщил покупатель.

Объекты расположены на юге Англии. Они могут быть введены в эксплуатацию к 2028 году и вырабатывать электроэнергию, эквивалентную потреблению 100 тыс. домохозяйств Великобритании.

Покупка дополнит портфель TotalEnergies в Великобритании, который включает 1,1 ГВт валовой установленной морской ветровой энергии, 1,3 ГВт валовой газовой турбины комбинированного цикла и более 600 МВт солнечных проектов в стадии разработки.