Поиск

В Латвии утвердили энергостратегию до 2050 года о росте энергопотребления почти в 3 раза

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник утвердило энергетическую стратегию страны до 2050 года, которую планируется пересматривать раз в пять лет, сообщает портал Dienas Bizness со ссылкой на агентство LETA.

Стратегия предполагает, что к 2050 году в Латвии будет ежегодно производиться 25 ТВт.ч (тераватт-час) электроэнергии и потребляться 19 ТВт.ч электроэнергии. Для сравнения: в 2024 году в стране было произведено 6,6 ТВт.ч и потреблено 7,2 ТВт.ч электроэнергии. Таким образом, прогнозируется рост энергопроизводства в 3,8 раза и потребления – в 2,6 раза.

Ожидается, что мощность возобновляемых источников энергии в 2050 году составит 7,5 ГВт, в том числе 5,5 ГВт – ветроэлектростанций, 2 ГВт – солнечных.

Прогнозируемые инвестиции (частные и государственные) до 2050 года оцениваются в 34,4 млрд евро. Из всех запланированных инвестиций, в частности, 34% средств будет направлено на внедрение "зеленых" технологий на транспорте, 29% - на новые генерирующие мощности, 22% - на меры по энергоэффективности.

В число задач энергетического сектора включены: примерно на треть снизить цену на электроэнергию, вдвое сократить удельный вес импортируемых энергоресурсов и обеспечить стабильный баланс потребления и производства.

С учетом переменчивой геополитической ситуации, подготовлены и альтернативные сценарии на случай, если экономика будет развиваться более быстро или медленно, чем прогнозировалось.

Стратегию разработало министерство климата и энергетики, оно же будет осуществлять надзор за достижением целей стратегии.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

В Испании израильской компании приостановили лицензию на производство противотанковых ракет

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Более 200 заключенных сбежали во время эвакуации при землетрясении в Пакистане

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе414 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });