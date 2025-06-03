Поиск

Uber назначила COO впервые с 2019 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, назначила президентом и главным операционным директором Эндрю Макдональда. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Макдональд вступает в новые должности немедленно. Ранее он возглавлял в компании направление поездок, а в должности COO также будет отвечать за сегменты доставки еды и беспилотного транспорта.

Его непосредственным руководителем будет глава Uber Дара Хосровшахи. Макдональд пришел в компанию в 2012 году.

Uber не назначала COO с 2019 года.

Хосровшахи назвал назначение Макдональда "естественным следующим шагом в эволюции нас как компании".

Глава Uber также заверил сотрудников, что не собирается уходить из компании, пишет Financial Times со ссылкой на ее внутренние коммуникации. "Я понимаю, что такие перемены могут вызвать некоторые вопросы о моем будущем, поэтому скажу прямо: у меня нет планов уходить куда-то в ближайшее время", - отметил Хосровшахи.

По словам источника FT, главному исполнительному директору теперь не придется быть последней инстанцией в принятии всех критически важных бизнес-решений.

Uber Uber Technologies Эндрю Макдональд Дара Хосровшахи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

В Испании израильской компании приостановили лицензию на производство противотанковых ракет

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Более 200 заключенных сбежали во время эвакуации при землетрясении в Пакистане

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе414 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });