Uber назначила COO впервые с 2019 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, назначила президентом и главным операционным директором Эндрю Макдональда. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Макдональд вступает в новые должности немедленно. Ранее он возглавлял в компании направление поездок, а в должности COO также будет отвечать за сегменты доставки еды и беспилотного транспорта.

Его непосредственным руководителем будет глава Uber Дара Хосровшахи. Макдональд пришел в компанию в 2012 году.

Uber не назначала COO с 2019 года.

Хосровшахи назвал назначение Макдональда "естественным следующим шагом в эволюции нас как компании".

Глава Uber также заверил сотрудников, что не собирается уходить из компании, пишет Financial Times со ссылкой на ее внутренние коммуникации. "Я понимаю, что такие перемены могут вызвать некоторые вопросы о моем будущем, поэтому скажу прямо: у меня нет планов уходить куда-то в ближайшее время", - отметил Хосровшахи.

По словам источника FT, главному исполнительному директору теперь не придется быть последней инстанцией в принятии всех критически важных бизнес-решений.