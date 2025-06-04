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Трамп повысил пошлины на импорт в США стали и алюминия с 25% до 50%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщает Белый дом.

Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигает 50%.

"Я пришел к выводу, что необходимо увеличить пошлины на сталь и алюминий (...). Это позволит отрегулировать их импорт таким образом, чтобы он не угрожал нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении Трампа.

Уточняется, что пошлины в 50% вступят в силу в течение 4 июня по вашингтонскому времени.

В свою очередь, американские СМИ сообщают, что повышение тарифов коснется всех стран, кроме Великобритании.

Американский лидер, анонсируя ранее эти меры, заявлял, что повышение пошлин позволит "еще больше обезопасить сталелитейную промышленность Соединенных Штатов".

Ранее администрация Трампа ввела 25-процетные пошлины на импорт стали, алюминия, автомобилей. Кроме того, изначально для стран ЕС размер еще одних - зеркальных - пошлин со стороны США составил 20%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 государств, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период они будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

США Дональд Трамп сталь алюминий пошлины
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