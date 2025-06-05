Пекин заявил об ущербе международной торговле из-за пошлин США на сталь и алюминий

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Увеличение пошлин на импорт в США стали и алюминия с 25% до 50% подрывает стабильность международной торговли, заявила представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. Об этом пишет Global Times.

"Повышение пошлин США на импорт стали, алюминия и их производных (...) нарушает стабильность международных цепочек поставок в сфере промышленности", - сказала она.

Китай призывает США решать вопросы путем равноправного диалога, соблюдать правила международной торговли и не злоупотреблять концепцией национальной безопасности, отметила представитель Министерства коммерции.

4 июня вступило в силу распоряжение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на импорт в США стали и алюминия с 25% до 50%. По словам Трампа, это "позволит отрегулировать их импорт таким образом, чтобы он не угрожал национальной безопасности" США.