Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,75 б.п

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк Канады не стал менять размер ключевой процентной ставки на заседании в среду, оставив ее на уровне 2,75% годовых.

Решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, отмечает Trading Economics.

С июня 2024 года канадский регулятор снизил ставку в общей сложности на 225 б.п.

В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что повышение и снижение Вашингтоном пошлин на импорт, неопределенность в отношении исхода торговых переговоров, а также тот факт, что пошлины выросли по сравнению с началом 2025 года, создают риски ослабления экономической активности и усиления инфляции.

Центробанк отмечает, что экономический рост в Канаде ослабляется, но спада не происходит, и последние статданные указывают на увеличение инфляционного давления. В этих условиях регулятор принял решение сохранить ставку на прежнем уровне и продолжит оценивать информацию о последствиях торговой политики США.