Спецпредставитель генсека ООН и глава МИД Афганистана обсудили проблемы беженцев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки обсудил со спецпредставителем генерального секретаря ООН и главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Розой Отунбаевой потребности возвращающихся беженцев и афганцев, проживающих по всему миру, сообщили в пресс-центре МИД Афганистана.

"Собеседники обсудили также положение в стране, предстоящие события, развитие частного сектора, привлечение инвестиций и ряд других вопросов", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Афганистана высоко оценил постоянную помощь МООНСА и выразил уверенность в сотрудничестве.

"Он также подчеркнул, что афганское правительство должно иметь возможность доступа к проблемам афганцев, проживающих в Европе, чтобы, предоставляя им консульские услуги, чтобы можно было решить их правовые вопросы и защитить их права человека", - сообщает пресс-центр МИД Афганистана.

В свою очередь Отунбаева поблагодарила правительство и министерство иностранных дел Афганистана за сотрудничество и подчеркнула, что ООН поддерживает афганский народ. Она добавила, что МООНСА пытается создать возможности для трудоустройства в Афганистане в дополнение к обеспечению условий жизни для возвращающихся беженцев.

Руководитель МООНСА отметила, что международная помощь Афганистану расширилась и теперь включает в себя секторы развития в дополнение к гуманитарному сектору. Отунбаева также пообещала делиться с международным сообществом информацией о событиях и возможностях в Афганистане и передавать сообщения афганского правительства на будущих заседаниях Организации Объединенных Наций и Совета безопасности.