Трамп заявил, что не обсуждал в ходе разговора с Си Цзиньпином Украину и Иран

Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле, сказал американский президент

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был полностью сфокусирован на вопросах торговли, а темы украинского конфликта или иранской ядерной программы не поднимались.

"Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле. Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в четверг.

Он отметил, что разговор продлился примерно полтора часа, назвал его "очень положительным".

О телефонном разговоре Трампа и Си Цзиньпина ранее в четверг сообщали китайские государственные СМИ.