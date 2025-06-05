Глава МАГАТЭ призвал прекратить применение беспилотников возле ЗАЭС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС, призвал прекратить применение дронов близ подобных ядерных объектов.

"Беспилотники, летающие близ атомных станций могут создавать угрозу безопасности, создавая потенциально серьезные последствия. Как я неоднократно заявлял во время военного конфликта, такие ситуации должны прекратиться", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном в четверг.

Он также отметил, что четвертый раз за год тренировочный центр ЗАЭС, "предположительно, подвергся атаке беспилотников".

Ранее в четверг представители ЗАЭС сообщили, что украинские военные атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью дронов, обошлось без пострадавших. Сам учебный центр находится рядом с площадкой Запорожской АЭС, в нем проводят обучение и тренировки для сотрудников станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").